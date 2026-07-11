الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعتمد نظام بطولة دوري رجال الموسم 2026-2027

اعتمد الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة دوري رجال الموسم 2026-2027، على أن تقام المنافسات من خلال بطولتي دوري المرتبط بمشاركة الفريق الأول وفريق المرتبط للناشئين تحت 15 سنة.

يقام الدور الأول بمشاركة 24 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، وتلعب فرق كل مجموعة دوريًا من دورين ، ويعد الدور الأول مرحلة التأهل لنهائيات دوري المرتبط.

كما يتم الاعتماد على نتائج الدورين مجتمعين لتحديد المتأهلين إلى دوري السوبر، بالإضافة إلى إقامة دور واحد لفرق الناشئين تحت 15 سنة المرتبطة بكل فريق لتحديد ترتيبها داخل مجموعاتها من الأول إلى السادس.