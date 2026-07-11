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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن وتركيا يؤكدان تكريس التهدئة بالمنطقة ويحذران من استمرار الإجراءات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية

الأردن وتركيا
الأردن وتركيا
أ ش أ
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 بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وآفاق إنهاء التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الوزيرين - خلال اتصال هاتفي - أهمية تكاتف الجهود لتكريس التهدئة، واعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة.

وحذر الصفدي وفيدان من تداعيات استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي وصفاها بغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أنها تكرس الاحتلال، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته والعيش الكريم على أرضه، كما تقوض فرص تحقيق السلام العادل.

وشدد الوزيران على ضرورة تنفيذ جميع بنود الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة.

و أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ومساندة مسيرة إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأدان الوزيران الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ورفضا التدخلات الإسرائيلية في الشؤون الداخلية لسوريا، ومحاولات زعزعة استقرارها.

وخلال الاتصال، أطلع وزير الخارجية التركي نظيره الأردني على مخرجات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي، فيما هنأ الصفدي نظيره التركي على حسن تنظيم القمة.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وتركيا، وأكدا مواصلة العمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

ووزير الخارجية الأردني وزير الخارجية التركي

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