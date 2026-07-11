محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطوير موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة

تفقّدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم الجديد بمدينة الخارجة، والذي يجري تجهيزه بموقع موقف المروة السابق، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمنظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندية دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على سير الأعمال الجارية بالموقع ومعدلات التنفيذ الحالية التي تشمل تجهيز ساحات الانتظار والمظلات ومرافق وخدمات المسافرين بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، بما يضيف مرفق خدمي حضاري، ويدعم توجه المحافظة للارتقاء بمنظومة النقل وتطوير كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة خلال شهر أغسطس المقبل، واستغلال مقر الموقف الحالي بالسبط بعد انتهاء أعمال التطوير والنقل كمركز لخدمات السيارات؛ لخدمة المواطنين والسائقين بنطاق المنطقة وحُسْن استغلال المقر.