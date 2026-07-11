محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف وتوسعة شارع حي طريق الداخلة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال توسعة شارع حي طريق الداخلة أمام مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بمدينة الخارجة، وإنشاء منطقة انتظار للسيارات والدراجات، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

واطلعت المحافظ على معدلات التنفيذ الجارية، والتي تشمل تركيب الإنترلوك بعرض (5) أمتار وبطول 125 مترًا بمحاذاة الطريق؛ لإنشاء منطقة انتظار سيارات تسهم في تنظيم وتيسير الحركة المرورية، وتعظيم الاستفادة من الفراغات الجانبية للطريق وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجهت بالتوسع في تنفيذ هذه النماذج بالمناطق ذات الكثافات المرورية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لخطة قطاع الطرق بالمركز هذا العام والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، شددت “مجدي” على تكويد كل الأشجار المنزرعة بطرق حي 25 يناير ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة القمامة وتحسين البيئة بالحي.