الخطيب يستقبل محافظ القاهرة

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.
وجاءت الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون بين محافظة القاهرة والأهلي، وبحث سبل تقديم الدعم اللازم لتيسير الخدمات المقدمة لأعضاء النادي، بما يسهم في مواصلة النجاحات التي يحققها الأهلي على مختلف الأصعدة.
كما تأتي الزيارة في ضوء توجهات الدولة نحو دعم الأندية الرياضية، والحفاظ على دورها المجتمعي والرياضي، بما يعزز استكمال مسيرتها المتميزة.
وفي ختام الزيارة قام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم وقميص النادي إلى محافظ القاهرة.