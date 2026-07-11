الخطيب يستقبل محافظ القاهرة

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ‏بمقر النادي بالجزيرة، بحضور محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، ‏المدير التنفيذي.‏

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون بين محافظة القاهرة والأهلي، وبحث سبل ‏تقديم الدعم اللازم لتيسير الخدمات المقدمة لأعضاء النادي، بما يسهم في مواصلة ‏النجاحات التي يحققها الأهلي على مختلف الأصعدة.‏

كما تأتي الزيارة في ضوء توجهات الدولة نحو دعم الأندية الرياضية، والحفاظ ‏على دورها المجتمعي والرياضي، بما يعزز استكمال مسيرتها المتميزة.‏

وفي ختام الزيارة قام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم وقميص النادي إلى محافظ ‏القاهرة.