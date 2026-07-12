خرافات وعادات خاطئة .. تصحيح أهم المعلومات عن الحمل

تنتشر العديد من العادات والأفكار الخاطئة عن الحمل في مختلف المجتمعات وتشكل خطورة على الجنين لذا من المهم تصحيح هذه المعتقدات.

نكشف لكم أبرز العادات الخاطئة والخرافات الشائعة خلال الحمل وفقًا لما ذكره موقع webmd.

الحامل تأكل لشخصين

من أكثر الخرافات شيوعاً هي ضرورة مضاعفة كمية الطعام في الحقيقة الحامل تحتاج فقط إلى كمية إضافية صغيرة من السعرات الحرارية تبلغ 300 سعرة حرارية تقريبا يومياً في الثلثين الثاني والثالث من الحمل ويجب الحذر لأن الإفراط في الأكل يؤدي إلى زيادة وزن غير صحية قد تسبب سكري الحمل أو تسمم الحمل.

تناول أطعمة غير آمنة

يجب تجنب اللحوم والأسماك النيئة مثل السوشي، أو شرائح اللحم غير المطهية جيداً بسبب خطر الإصابة بالبكتيريا الضارة مثل الليستيريا أو السالمونيلا وكذلك الألبان والأجبان غير المبسترة والأسماك الغنية بالزئبق مثل سمك القرش أو الماكريل الملكي، لأنها تؤثر على تطور الجهاز العصبي للجنين.

الإفراط في تناول الكافيين

يُنصح بتقليل الكافيين بشكل كبير (عادة ما يُسمح بكوب واحد أو اثنين بحد أقصى يومياً) الإفراط في القهوة والشاي قد يرتبط بزيادة خطر الإجهاض أو انخفاض وزن المولود.

إهمال التمارين الرياضية أو المبالغة

الخمول التام ليس مفيداً، وكذلك التمارين العنيفة التي قد تسبب السقوط أو إجهاد الجسم ينصح بالمشي، السباحة، أو اليوجا المخصصة للحوامل، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء بأي روتين رياضي.

تنظيف فضلات القطط

يجب تجنب تنظيف صندوق فضلات القطط بسبب خطر الإصابة بداء القطط أو Toxoplasmosis والابتعاد عن استخدام المنظفات الكيميائية القوية أو صبغات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية حادة دون التأكد من أمانها.

التوتر والإجهاد المزمن

الإجهاد المستمر يفرز هرمونات تؤثر على صحة الأم ونمو الجنين. يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق.

النوم على الظهر

بعد الوصول لمنتصف الحمل، يضغط وزن الرحم على الوريد الأجوف عند النوم على الظهر، مما يقلل تدفق الدم إلى الجنين ويُنصح دائماً بالنوم على الجانب (ويفضل الجانب الأيسر) .