تحذير .. نقص هذا الفيتامين يُسبّب الأورام الليفية

تُعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الخطيرة الشائعة بين النساء ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن نقص فيتامين معين يتسبب فى زيادة احتمالات الإصابة بهذا المرض.

علاقة الأورام بنقص فيتامين د

ووفقًا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم العلاقة بين فيتامين د والأورام الليفية.

تشير الأبحاث إلى أن الأورام الليفية الرحمية تحتوي على مستقبلات فيتامين د، لذا فعندما يرتبط فيتامين د بهذه الأورام، فإن خصائصه المضادة للتليف والأورام تُعاكس فرط إنتاجها وتُثبط نموها السريع ومع ذلك، لا يحدث هذا التأثير إلا عند وجود كمية كافية من فيتامين د في الجسم.

قال الدكتور أيمن الهندي، الحاصل على شهادتيّ الطب والدكتوراه ، وهو أستاذ وباحث في مجال الأورام الليفية الرحمية في قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة شيكاغو: عندما ينخفض مستوى فيتامين د في الجسم، يؤدي ذلك إلى زيادة الالتهاب في جدار الرحم وإذا استمر هذا النقص لفترة طويلة، فقد تظهر الأورام الليفية الرحمية".

بدون كمية كافية من فيتامين د ، لا يستطيع الجسم تحييد نمو الخلايا غير الطبيعي، مما يزيد من خطر الإصابة بعدد أكبر من الأورام الليفية التي تكون أيضًا أكبر حجمًا.

على الرغم من أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية، إلا أن الباحثين لا يستطيعون الجزم بأن هذا النقص هو سبب الإصابة بها فنقص فيتامين د ليس سوى عامل واحد من بين عوامل أخرى فالبشرة السمراء، أو السمنة، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو وجود تاريخ عائلي للإصابة بالأورام الليفية، أو ارتفاع مستويات هرمون الإستروجين أو البروجسترون ، كلها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالأورام الليفية.