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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استبعاد رئيس لجنة امتحان ثانوية عامة في طوخ لهذا السبب

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
إبراهيم الهواري
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قررت الجهات المختصة بتعليم القليوبية استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لإدارة طوخ التعليمية، وذلك قبل ساعات من انطلاق أعمال الامتحانات، بسبب ما نسب إليه من تراخيه في أداء العمل والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات.


وجاء القرار في إطار المتابعة المستمرة لضمان جاهزية اللجان، والحرص على حسن سير أعمال الامتحانات، حيث تم تكليف رئيس لجنة بديل لتولي المسؤولية، بما يضمن انتظام العمل وعدم تأثر سير الامتحانات.


وأكدت الجهات المعنية استمرار الاستعدادات بجميع اللجان، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يحقق الانضباط ويوفر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.


وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، تشديدا في إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، بالتزامن مع انطلاق امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام الامتحانات ومنع محاولات الغش.
وحرص أعضاء اللجان على إجراء عمليات التفتيش بدقة باستخدام وسائل الكشف المخصصة، للتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية أو وسائل يمكن استخدامها في الغش، مع التأكيد على منع دخول الهواتف المحمولة أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية إلى داخل اللجان.

القليوبية الثانوية العامة محافظة القليوبية اعمال الإمتحانات طوح

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