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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سماح البكري: أي ضعف في المناعة قد يوقظ الحزام الناري من جديد

المناعة
المناعة
محمد البدوي
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كشفت الدكتورة سماح البكري، أستاذ الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس وعضو الجمعية الأوروبية لأمراض الروماتيزم، أن مرض الحزام الناري له حظ من اسمه لأن الأعراض عندما تأتي تكون أشبه بحزام وآلامه شديدة القوة مثل النار.

وتابعت البكري، خلال لقائها مع آية شعيب، وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرض قد يستغرق وقتا طويلا للتعافي.

مرض الحزام الناري

وأضافت أن مرض الحزام الناري هو التهاب فيروسي في الأعصاب الطرفية ويتواجد في العقد الطرفية لها وأي شيء يقلل مناعة الشخص تؤدي إلى ظهور المرض ويكون الألم على حسب الأعصاب التي يصيبها.
 

وأردفت الدكتورة سماح البكري، أستاذ الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس أن المريض يعاني آلام رهيبة والمرضى يتوجهون لأطباء مختلفي التخصصات ويظهر كطفح جلدي به مياه، وعند ظهور يتم التعرف عليه مباشرة.
 

أمراض الروماتيزم الروماتيزم الروماتيزم والمناعة سماح البكري مرض الحزام الناري المناعة

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