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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إخلاء سبيله.. أول ظهور لـ فضل شاكر يطمئن جمهوره على حالته الصحية

النجم فضل شاكر
النجم فضل شاكر
أوركيد سامي
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ظهر الفنان اللبناني فضل شاكر لأول مرة بعد إخلاء سبيله، من خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ليتصدر اسمه اهتمام الجمهور ومتابعيه.

وظهر فضل شاكر في الفيديو وهو يقوم بتنسيق شعره، وبدا بحالة جيدة، كما حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهور فضل شاكر، الذي حرص على التعبير عن سعادته بظهوره والاطمئنان عليه.

ويحظى فضل شاكر بقاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، إذ لا تزال أغنياته تحظى بانتشار واسع، بينما يتابع جمهوره باستمرار أخباره وظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الظهور الجديد لفضل شاكر ليثير اهتمام متابعيه، خاصة أنه يعد الأول له بعد إخلاء سبيله، حيث تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن سعادتهم برؤيته في حالة جيدة.

ويترقب جمهور فضل شاكر خلال الفترة المقبلة أي جديد يتعلق بمشواره الفني وظهوره الإعلامي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به اسمه في مختلف أنحاء الوطن العربي.

النجم فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن

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