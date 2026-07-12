الفلبين تدعو لتعزيز آليات التواصل والتنسيق في رابطة "آسيان" لمواجهة الأزمات

دعت الفلبين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى تعزيز آليات التواصل والتنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات، وذلك بعد أن كشف الصراع في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)، عن مدى تأثر الكتلة بالاضطرابات التي تمس أمن الطاقة والتجارة وسلاسل توريد الغذاء.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفلبينية، ماريا تيريزا لازارو، أن الاعتماد الكبير لدول "آسيان" على التدفقات المستقرة للطاقة والتجارة البحرية وسلاسل التوريد العالمية، يجعل المنطقة عرضة بشكل كبير للصدمات الخارجية.

وقالت الوزيرة -في تصريح صحفي اليوم الأحد- "لقد أظهر الوضع الراهن كيف يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تتحول سريعا إلى نقاط ضعف جيواقتصادية.. إن أي اضطراب في مسارات الطاقة والشحن الرئيسية من شأنه أن يؤثر على أسعار الوقود وتوليد الكهرباء والإنتاج الصناعي وتكاليف الغذاء والأسمدة، فضلا عن معدلات التضخم في اقتصاداتنا القائمة على التجارة".

وأضافت أن هذه الأزمة أكدت أن أمن الطاقة والغذاء لم يعد يُنظر إليهما فقط من منظور استقرار الإمدادات والأسعار، بل أصبحا شاغلين استراتيجيين تشكلهما الجغرافيا السياسية والتغير المناخي والأمن البحري والفجوات في البنية التحتية وتركز سلاسل التوريد.

وتابعت أنه بصفتها رئيسة للاتحاد، ساهمت الفلبين في صياغة بيان قادة "آسيان" بشأن الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط من خلال دمج المنظورين السياسي والأمني مع المنظور الاقتصادي، مؤكدة أنها تعمل حاليا مع الدول الأعضاء في الرابطة لتنفيذ إجراءات عملية ملموسة.

واختتمت لازارو قائلة: "بالتطلع إلى المستقبل، قد تحتاج آسيان أيضا إلى استكشاف بروتوكولات أكثر وضوحا للتواصل والتنسيق في أوقات الأزمات، بما في ذلك على مستوى وزراء الخارجية، حتى تتمكن المنطقة من الاستجابة بطريقة أكثر تنسيقا وفي الوقت المناسب مع تطور الأزمات".