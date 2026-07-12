الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلى إلى 4322 شهيداً و12219 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى منذ الثاني من مارس الماضى وحتى الثاني عشر من يوليو الجارى 2026، ارتفعت إلى 4322 شهيداً و12219 جريحاً.

وأشار المركز -في بيان- إلى أن هذه الأرقام تعكس استمرار التداعيات الإنسانية والصحية الناجمة عن الاعتداءات، في ظل تواصل تسجيل خسائر بشرية وإصابات في مختلف المناطق المتضررة.

وأكدت وزارة الصحة العامة عبر مركز عمليات الطوارئ مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد الضحايا والجرحى، بالتنسيق مع الجهات الصحية والاستشفائية المعنية.

وفي سياق متصل، اندلعت حرائق واسعة، اليوم في منطقة مزرعة الحمرا في بلدة زوطر الشرقية، إثر قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وذلك وسط استمرار التوتر الأمني في محافظة النبطية.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية بعدد من القذائف، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

بالتزامن، تم تسجيل تحليق مكثف لطائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، ما أثار حالة من الترقب في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية.