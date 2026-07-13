شبانة: منتخب مصر أعاد البهجة للجماهير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منتخب مصر نجح في إعادة البهجة للجماهير المصرية، بعدما قدم مستويات مميزة في كأس العالم تحت قيادة الجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن المنتخب نال احترام العالم رغم الخروج من دور الـ16.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "بنعيش حالة بهجة كروية، ومنتخب مصر بقيادة التوأم معيشنا في فرحة كبيرة، واللاعبين بقيادة النجم محمد صلاح، ومفيش أجمل من الاستقبال الرائع اللي عمله الشعب المصري، واللي الدنيا كلها اتكلمت عنه، وكان استقبالًا رفيع المستوى في مدينة العلمين".

وأضاف: "شفنا أمس طردًا غريبًا للاعبي منتخب سويسرا أمام الأرجنتين، وأعتقد إن الأخطاء التحكيمية الكبيرة مش هتتكرر في الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول المنتخبات الكبرى إلى الأدوار النهائية".

وتابع: "كل المدربين اشتكوا من التحكيم في كأس العالم، وده نفس الظلم اللي تعرض له منتخب مصر خلال البطولة".

وأشار شبانة إلى أن منتخب مصر حقق مكسبًا معنويًا كبيرًا، قائلًا: "منتخب مصر استحق احترام وتقدير العالم، وده أهم من الكأس، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد المعنى ده عندما قال للاعبين إنهم خير من مثل الشباب المصري، وسلمهم كأسًا تذكارية في لفتة مميزة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نجوم منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ16، وليس بعد التتويج باللقب كما جرت العادة، كان بمثابة لفتة أب تجاه أبنائه، ورسالة واضحة بأنه فخور بما قدموه، وأنهم تعرضوا للظلم في مباراة الأرجنتين، وهو ما منح اللاعبين رد اعتبار كبيرًا بعد الأداء المشرف الذي قدموه في البطولة".