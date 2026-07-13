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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: زيادة مقاعد أفريقيا في دوري الأبطال خطوة مهمة

رمضان السيد
رمضان السيد
ميرنا محمود
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أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن قرار زيادة عدد الأندية الأفريقية المشاركة في البطولات القارية يعد خطوة مهمة لتطوير الكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن منتخب فرنسا هو الأقوى في النسخة الحالية من كأس العالم.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "كأس العالم شهدت منذ البداية توجهًا لأن يكون المربع الذهبي يضم فرنسا والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا، ومنتخب فرنسا يعد من أقوى المنتخبات في البطولة".

وأضاف: "قرار زيادة عدد الأندية الأفريقية المشاركة في البطولات القارية قرار مهم جدًا، وهو أمر مشابه لما يحدث في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يعمل باستمرار على توسيع قاعدة المشاركة في بطولاته، بما يخدم تطور اللعبة ويزيد من قيمتها التسويقية والرياضية".

رمضان السيد قرار زيادة عدد الأندية الأفريقية منتخب فرنسا كأس العالم

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