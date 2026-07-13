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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب طبقا للقانون

مياه الشرب
مياه الشرب
معتز الخصوصي
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حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة لجريمة نشر شائعات بشأن مياه الشرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

غرامة مالية

نصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

وواصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة حملاتها الميدانية المكثفة لرصد المخالفات وإزالة أسباب الهدر، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على الموارد المائية، وتنفيذًا لخطة الشركة بالتصدي لمظاهر إهدار مياه الشرب.

وقد نفذت فرق المتابعة والتفتيش، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، حملة موسعة بمنطقة مدينة الأمل بدائرة مدينة نصر ثالث  استهدفت متابعة الاستخدامات المخالفة لمياه الشرب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشملت الحملة المرور الميداني على جميع المحاور و الشوارع الرئيسية، لرصد مظاهر الاستخدام غير الرشيد لمياه الشرب والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدامها.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة خراطيم مياه مستخدمة بالمخالفة في عدد من العقارات و الأنشطة والمنشآت التجارية، وذلك في إطار جهود الشركة لمنع الاستخدامات المخالفة لمياه الشرب والحفاظ على كفاءة منظومة توزيع المياه.

كما تم توعية حراس العقارات وأصحاب المحلات التجارية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها ولصق بوسترات للحث على ترشيد الاستهلاك، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الأنشطة المخالفة بمعرفة الإدارة العامة لحماية الشبكات التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأكد المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة مستمرة فى تنفيذ حملاتها التوعوية للتصدى للسلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب بجميع أحياء ومناطق محافظة القاهرة وفق خطة متكاملة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، ولا تقتصر على الحملات الميدانية للتصدي لمخالفات الإهدار، بل تمتد إلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع القاهري، بالتعاون مع مديريات الخدمات والهيئات التابعة لمحافظة القاهرة.

وأضاف أن الشركة تحرص على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه من خلال الندوات والفعاليات الميدانية والأنشطة المدرسية والمجتمعية، إيمانًا بأن رفع الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم ركائز الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

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