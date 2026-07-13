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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تقديم الخدمة الطبية لـ2038 مواطنا بقرية شوني

قوافل طبية بالغربية
قوافل طبية بالغربية
الغربية أحمد علي
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تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية شوني التابعة لمركز طنطا ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2038 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1921 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 52 تحليل دم، و 36 تحليل طفيليات، و 22 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 284 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

دعم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا 

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

ردع مخالفين 

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 1853 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ21 حالة، كما تم تنظيم 18 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 369 مترددًا، وشارك  257 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية قوافل طبية علاجية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا مركز طنطا

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