السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات

ترأس كامل علي غطاس، السكرتير العام، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات،حيث تم استعراض تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال يونيو 2026، ومراجعة نتائج تقييمات وآراء المتدربين بشأن البرامج التدريبية المنفذة، كما تم مناقشة خطة العام التدريبي 2026/2027، واستعرض ما تم تنفيذه من الخطة التدريبية للعام 2025/2026، بجانب متابعة موقف تدريب العاملين بديوان عام المحافظة

وتمت الموافقة على اعتماد دراسة جدوى خاصة بإطلاق دورة تدريبية في لغة البرمجة Python، واعتماد عدد من مدربي الحاسب الآلي، وتعديل دراسة الجدوى الخاصة بدورة "أساسيات التحول الرقمي"، بما يتماشى مع متطلبات التدريب وبناء القدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالاهتمام بتأهيل العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب المستمر.