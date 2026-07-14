يحمل رسالة.. سوسن بدر تكشف تفاصيل"علشان خاطر جليلة"

أكدت الفنانة القديرة سوسن بدر، أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد"علشان خاطر جليلة".

وتابعت سوسن بدر في تصريحات خاصة لصدي البلد: ان العمل تدور احداثه في اطار لايت كوميدي، ولكنه يحمل رساله هامة عن العلاقات بين افراد الاسرة.

يذكر أن سوسن بدر بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بنت وداد، من بطولة والذي يقوم ببطولته ، هنا الزاهد، محمد علاء، بسنت شوقي، ومن إخراج محمد بكير، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إنتاج مها سليم.

إذما:

وكان آخر أعمال سوسن بدر هو فيلم اذما، والذي يعرض حاليًا في السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد داود.