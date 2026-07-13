تفاصيل عرض "شيراز" لظافر يوسف بمهرجان الحمامات الدولي

بصوته وعوده الذي ينسج عالما موسيقيا لا يشبه إلا تجربته، استهل الفنان التونسي ظافر يوسف سهرته على ركح مهرجان الحمامات الدولي، حيث قدم عمله الجديد "شيراز" أمام جمهور اكتملت به مدارج المسرح.



وقد كان العرض مناسبة لتقديم أحدث أعمال ظافر يوسف، وهو عمل يحمل طابعا شخصيا وإنسانيا يستلهم عنوانه ومضمونه من اسم زوجته المخرجة شيراز فرادي.



وقد يستدعي عنوان العمل لدى المتلقي مدينة "شيراز" الإيرانية بما تحمله من رمزية شعرية وثقافية وصوفية في المخيال الشرقي.



وواصل ظافر يوسف خلال العرض، وفاءه للموروث الموسيقي العربي من دون أن يتردد في فتحه على آفاق موسيقية أخرى، فانتقلت مؤلفاته بسلاسة بين الجاز والبلوز وأنماط عالمية مختلفة، وكانت الإيقاعات المرتجلة تحمل أبعادا وجدانية وروحية.