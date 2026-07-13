قبل نهاية ولايته المحتملة.. نتنياهو يسعى لضمان الحماية الأمنية لعائلته لمدة 5 سنوات

كشفت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد الترتيبات الأمنية المخصصة لعائلات رؤساء الوزراء السابقين لمدة خمس سنوات، في خطوة من شأنها ضمان استمرار الحماية الأمنية لأفراد عائلته بعد انتهاء ولايته.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، برئاسة نتنياهو، اجتماعًا لمناقشة المقترح، إلا أنه تم تأجيله لحين تلقي تقييمات الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الشاباك.

وبحسب التقارير، يبرر نتنياهو ومقربوه هذه الخطوة بتغير البيئة الأمنية في ظل الحرب، وارتفاع مستوى التهديدات، ما يستدعي إعادة النظر في ترتيبات الحماية الأمنية.

وتضم اللجنة الوزارية المختصة كلًا من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير التعليم يوآف كيش، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن ترتيبات الحماية الأمنية.