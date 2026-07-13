قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرح.. إبراهيم حسن يبكي خلال تكريم الفراعنة باستاد القاهرة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالمؤسسات القومية .. غدا
صلاح ومرموش| أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل التكريم بإستاد القاهرة
تفاصيل خطة التعليم للسيطرة على المدارس الدولية وضمان إنضباطها| ماذا قرر الوزير؟
دموع إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال احتفالية تكريم منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
جوتيريش: الصراعات وأزمة المناخ تُبعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية
100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني
بعد قرار وقف محامية سوهاج .. النقابة تحسم موقفها من أزمة هيبة المهنة
حر وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل نهاية ولايته المحتملة.. نتنياهو يسعى لضمان الحماية الأمنية لعائلته لمدة 5 سنوات

عائلة نتنياهو
عائلة نتنياهو
فرناس حفظي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد الترتيبات الأمنية المخصصة لعائلات رؤساء الوزراء السابقين لمدة خمس سنوات، في خطوة من شأنها ضمان استمرار الحماية الأمنية لأفراد عائلته بعد انتهاء ولايته.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، برئاسة نتنياهو، اجتماعًا لمناقشة المقترح، إلا أنه تم تأجيله لحين تلقي تقييمات الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الشاباك.

وبحسب التقارير، يبرر نتنياهو ومقربوه هذه الخطوة بتغير البيئة الأمنية في ظل الحرب، وارتفاع مستوى التهديدات، ما يستدعي إعادة النظر في ترتيبات الحماية الأمنية.

وتضم اللجنة الوزارية المختصة كلًا من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير التعليم يوآف كيش، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن ترتيبات الحماية الأمنية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خمس سنوات استمرار الحماية الأمنية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

من غسل الصحون إلى تدريب حراس الفراعنة.. دموع سعفان الصغير إلى قصة ملهمة

من غسل الصحون بأمريكا لتدريب حراس الفراعنة بالمونديال.. دموع سعفان الصغير قصة ملهمة

صيف الموت البطيء.. موجات الحر تودي بحياة 20 ألف شخص في أوروبا

صيف الموت البطيء.. موجات الحر تنهي حياة 20 ألف شخص في أوروبا

أثار قرار منع سفينة الرحلات السياحية "سكارليت ليدي" (Scarlet Lady) من الرسو في ميناء الإسكندرية حالة من الجدل

محملة بالمثليين.. لماذا رفضت مصر وتركيا استقبال سفينة "سكارليت ليدي"؟

بالصور

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد