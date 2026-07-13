قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: الفرح بنعمة ربنا عبادة.. والحزن وقت الفرح مجافاة للمنعم
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن وتعرب عن تضامنها الكامل مع الدول الأربع
طرح تجريبي لوحدات الإيجار المدعوم للشباب .. برلماني : نثمن استجابة الحكومة
بعد خضوع حسام حسن لها .. معلومات هامة عن عملية القسطرة القلبية ومتى يحتاجها المريض
ماذا يحدث للقلب عند تناول البامية
خالد الغندور يثير الجدل : ممكن يلعبوا نهائي كاس العالم في الشيزوفرينيا
قيادة خاتم الأنبياء : لن يُسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز
مع القطاع الخاص .. وزارة العمل تعلن عن 1230 فرصة توظيف للشباب
أسعار الذهب في مصر الآن .. عيار 21 مفاجآة
وزير الرياضة يبحث التعاون في اكتشاف وصقل المواهب مع أكاديميات رايت تو دريم
مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يوقعان مذكرة تعاون لصون التراث الإفتائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بـ4 مفاجآت موسيقية.. روبي تفتتح موسم الصيف بميني ألبوم "الحب إيه"

روبى
روبى
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بخطوة فنية مميزة وبأفكار موسيقية متجددة، أعلنت النجمة روبي انطلاق موسمها الصيفي، بطرح ميني ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "الحب إيه" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ومختلف المنصات الرقمية.

وبمجرد إطلاق أغنيات الميني ألبوم، وخلال دقائق، انتشرت الأغنيات بشكل هائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتداول الجمهور مقاطع من الأغنيات التي جاءت صيفية بامتياز.

وحرصت روبي في "الحب إيه" على تقديم جرعة موسيقية مكثفة ورشيقة من 4 أغنيات، تعاونت فيها مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر.

وجاءت تفاصيل الأغنيات كالتالي:
أغنية "الحب إيه" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، توزيع كولبيكس، ومكس وماستر ماهر صلاح، وأغنية "مش مغرورة" من كلمات حسين خالد، وألحان وتوزيع أردني.

وجاءت الأغنية  الثالثة باسم "الناس الوحشين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل.

كما أطلقت أغنية "قلب مامي" من  كلمات فليبينو، وألحان وفواصل موسيقية أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى ومعاذ حامد، ومكس وماستر هاني محروس.

وتستعد روبي للتربع على عرش موسم الصيف الغنائي بعدد كبير من الحفلات الضخمة باستعدادات عالمية داخل وخارج مصر على مدار الفترة القادمة، وقررت أن تبدأ موسم الصيف بالمفاجأة الغنائية "الحب إيه" لتبدأ مشوار التألق الصيفي بأعمال جديدة ذات طابع مختلف.

روبي الحب إيه ألبوم روبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

خلفًا لداليتش.. الاتحاد الكرواتي يعين بيليتش مدربًا للمنتخب الأول لكرة القدم

خلفًا لداليتش.. الاتحاد الكرواتي يعين بيليتش مدربًا للمنتخب الأول لكرة القدم

تريزيجيه

رئيس الرياض السعودي: المؤشرات إيجابية في صفقة تريزيجيه.. وننتظر رد الأهلي النهائي

الشحات و محمد النني

حسين الشحات يهنئ محمد النني بعيد ميلاده

بالصور

أحمد عبدالوهاب من مكتبة الإسكندرية : البيت بيتك محطة مهمة في مسيرتي ... والجمهور ارتبط بورد على فل وياسمين لبساطته

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

بالأسود.. زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة لافتة

زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة رامى صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الأكل مباشرة آمن؟

هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟
هل شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناول الاكل مباشرة امن؟

إنزال 550 ألف زريعة أسماك بلطي نيلي في الشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد