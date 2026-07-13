بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ منة عرفة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت منة عرفة بإطلالة جذابة لافته، مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد أعلنت الفنانة منة عرفة تعرضها لوعكة صحية شديدة، داعية الله بالشفاء.

ونشرت منه عرفة صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وكتبت منه عرفة: “اللهم استودعتك نفسي وصحتي فيارب اشفني وعافني وأرح جسدي ولا تحملني ما لا طاقة لي به”.