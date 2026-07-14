بعد نجاح بابا فين.. مشعل تمر يتصدر تريند تيك توك بأغنية "لأ"

يواصل الفنان السعودي مشعل تمر تعزيز حضوره في الساحة الموسيقية المصرية، بعدما حققت أحدث أغنياته "لأ La2" انتشارًا واسعًا عبر منصة TikTok خلال الأيام الماضية، لتتحول إلى واحدة من أكثر الأغاني تداولًا واستخدامًا في الفيديوهات، وسط تفاعل كبير من صناع المحتوى والمشاهير.



ورغم أن الأغنية تقدم باللغة الإنجليزية، فإن تكرار كلمة "لأ" باللهجة المصرية منحها طابعًا مميزًا وقريبًا من الجمهور العربي، لتصبح من أكثر المقاطع استخدامًا في الفيديوهات القصيرة، خاصة مع فكرتها التي تناسب العديد من المواقف اليومية.

وتدور أحداث الأغنية حول علاقة عاطفية مرهقة، إذ يستلهم مشعل تمر فكرتها من شخص كان يسمع باستمرار من المحيطين به عبارة "لأ… بلاش"، لتتحول الكلمة إلى عنوان الأغنية ومحورها الرئيسي، في عمل يمزج بين موسيقى البوب الغربية والهوية العربية التي اشتهر بها.

كما تحمل "La2" جانبًا شخصيًا من حياة الفنان، إذ يعكس من خلالها فترة صعبة مر بها بعد تعرضه لكسر في يده، ما اضطره إلى إعادة تعلم العزف على الجيتار ضمن رحلة تعافيه، وهو ما انعكس على الحالة الشعورية التي تقدمها الأغنية.

ويأتي النجاح الذي تحققه الأغنية بعد الرواج الكبير الذي حققته أغنية "بابا فين" في مصر، والتي ساهمت في توسيع قاعدة جماهير مشعل تمر داخل السوق المصري، بالتزامن مع إطلاق مشروعه الموسيقي الجديد "Home is Changing"، الذي يضم 33 أغنية باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، ويعد أكبر مشاريعه الفنية حتى الآن، ويعكس توجهه نحو تقديم تجربة موسيقية عابرة للحدود تجمع بين أكثر من لغة وثقافة.

ويعد مشعل تمر من أبرز الفنانين السعوديين الصاعدين، واشتهر بتقديم موسيقى البوب الممزوجة بالعربية والإنجليزية، سبق أن شارك في جولة غنائية مع فرقة One Direction العالمية، إلى جانب مشاركته في عمل موسيقي خاص بلعبة Assassin’s Creed، ليواصل ترسيخ اسمه كأحد أبرز الأصوات السعودية الشابة على الساحة العالمية.