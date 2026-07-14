استجابةً لشكاوى المواطنين.. رفع الإشغالات وفض المواقف العشوائية بالمنيرة الغربية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة في الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن رفع الإشغالات ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس ورفع المخلفات بمحيط مسجد فلفل بشارع بشتيل ومنطقة البصراوي بنطاق حي المنيرة الغربية.

ونفذت أجهزة الحي حملات لفض المواقف العشوائية، ورفع فروشات الباعة وتعديات المحال، إلى جانب رفع المخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات.

كما نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل أعمال رفع المخلفات بمحيط محطة مترو القومية ومطلع الطريق الدائري في اتجاه الأوراق فيما شن حي إمبابة حملة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية بمحيط مستشفى إمبابة العام وشارع نصوح، لإعادة الانضباط إلى الطريق العام.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الحواجز الحديدية والخرسانية الموضوعة أمام عدد من العقارات بمدينة حدائق الأهرام، والتي تُستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات، وعلى الفور نفذ الحي حملة أسفرت عن رفع الحواجز وإعادة فتح الشوارع أمام الحركة المرورية.

كما قامت أجهزة حي الهرم بتمشيط شوارع مدينة حدائق الأهرام لرصد المواقع محل شكاوى المواطنين، حيث تم رفع إشغالات ورشة تنجيد بالعقار رقم ٤٣٤ (ط)، وإزالة تعديات عدد من المحال، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفات.

واستجابةً لشكاوى أهالي قرية طموه بمركز أبوالنمرس وجه محافظ الجيزة رئيس المركز بالدفع بسيارات لكسح الطرنشات مجانًا، لسد احتياجات المواطنين والقضاء على أسباب الشكوى من وجود طفوحات .

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بتكليف إدارة الإنارة العامة بتمشيط الطريق الغربي وحصر احتياجات أعمدة الإنارة من أعمال الصيانة واستبدال الكشافات التالفة حيث تم تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة منظومة الإضاءة بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتيسير الحركة لقائدي المركبات.