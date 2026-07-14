انخفاض مؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

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تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية نحو الشراء.

وبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى 3.837 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 248.2 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 10.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59 في المائة ليصل إلى مستوى 52299.31 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس70” بنسبة 0.05 في المائة ليبلغ 16555.46 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس100” الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.03% ليبلغ مستوى 22340.68 نقطة.