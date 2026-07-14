يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، استمرار الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة الغردقة، حيث يستقبل على مدار ساعات اليوم نحو 22 ألف سائح من مختلف الجنسيات، يصلون على متن 111 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والعالمية.

مطار الغردقة الدولي يستقبل 22 ألف سائح على متن 111 رحلة طيران دولية اليوم

وتواصل السلطات المختصة بالمطار رفع درجة الاستعداد لاستقبال الرحلات الدولية، مع تسهيل إجراءات الوصول وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، بما يضمن سرعة انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة بمدينة الغردقة.

وتؤكد معدلات الوصول اليومية استمرار الإقبال الكبير على المقصد السياحي بالبحر الأحمر، خاصة في ظل ارتفاع نسب الإشغال الفندقي خلال موسم الصيف، وتزايد الطلب من الأسواق الأوروبية على قضاء العطلات بمدينة الغردقة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في مصر بفضل شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المتنوعة.

ويعكس استقبال 111 رحلة طيران دولية في يوم واحد استمرار النشاط القوي لحركة الطيران والسياحة الوافدة، بما يدعم مؤشرات التعافي والنمو التي يشهدها قطاع السياحة في محافظة البحر الأحمر.