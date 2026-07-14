نسبة السكر الطبيعي في الجسم؟.. احذر هذه الأعراض

يشكل مرض السكري خطورة على الجميع ولا يعرف سناً معيناً، حيث هناك نسبة كبيرة من الأطفال المصابون بالسكري وليس كبار السن فقط، لذا فمتابعة نسبة السكر الطبيعي في الجسم من أهم الأمور التي عليك الحفاظ عليها باستمرار، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على نسبة السكر الطبيعي في الجسم، وكذلك للمصابين بداء السكري، وتختلف النسبة في حالات الصيام عن حالات تناول الطعام، وهو المعروف بـ سكر صايم وفاطر، لذا نقدم لك تفاصيل نسبة السكر الطبيعي في الجسم للبالغين وللأطفال وطريقة معرفة الحالة وأعراض مرض السكري.

السكر الطبيعي في الجسم



بشكل عام تتراوح مستويات السكر الطبيعي في الدم للبالغين غير المصابين بالسكري خلال اليوم من 70 إلى 140 مجم/ديسيلتر.

وقد تكون مستويات السكر في الدم ضمن المُعدّل الطبيعي، أو مرتفعة، أو منخفضة؛ بالاعتماد على كميّة الجلوكوز في الدم.

أما الجلوكوز فهو السكر البسيط الموجود في مجرى الدم، ويمكن قياسه عند الشخص عندما يكون صائمًا أو عند الأكل وبعده.

بينما يعد مستوى سكر الدم الطبيعي للبالغين غير المُصابين بالسكري والذين لم يأكلوا لمدّة ثماني ساعات أقل من 100 مجم/ديسيلتر.

أما مستوى الجلوكوز الطبيعي عند البالغين غير المصابين بالسكري بعد ساعتين من تناول الطعام قد يصل إلى 140 مجم/ديسيلتر.

السكر الطبيعي صائم

مستوى السكر في الدم (الصائم) المثالي لأي شخص لا يعاني من مرض السكري أو مقدماته - بغض النظر عن عمره - يجب أن يكون أقل من 100 مجم/ديسيلتر.



معدل السكر الطبيعي في الدم



-الصيام : أقل من 100 ملليغرام/ديسيلتر

-قبل الوجبة : 70 - 130 ملليغرام/ديسيلتر

-من 1 - 2 ساعة بعد الأكل: أقل من 180 ملليغرام/ديسيلتر

- وقت النوم: 100 - 140 ملليغرام/ديسيلتر

. تحليل السكر بعد الأكل بساعتين

يقيس هذا الاختبار قدرة الجسم على التعامل مع السكر بعد تناول الوجبات:

طبيعي: أقل من 140 ملغم/دل.

أقل من 140 ملغم/دل. مرحلة ما قبل السكري: من 140 إلى 199 ملغم/دل.

من 140 إلى 199 ملغم/دل. الإصابة بالسكري: 200 ملغم/دل أو أعلى

نسبة السكر الطبيعية للمصابين بالسكري

معدل السكر في الدم 50 مج\دل أو أقل من ذلك يعد منخفضًا للغاية ولابد من الرعاية الطبية الطارئة.

معدل السكر في الدم 70-90 مج\دل مما يعني أنه منخفضًا ولابد من تناول أي شيء يرفع نسبة السكر في الدم.

معدل السكر في الدم 90 -120 مج\دل وهذا المعدل يعد طبيعيًا.

معدل السكر في الدم 120- 160 مج\دل يعد متوسطًا و يفضل الحصول على مساعدة طبية.

معدل السكر في الدم 160- 240 مج\دل بالطبع أعلى من الطبيعي ولابد من محاولة خفضه قليلًا.

معدل السكر في الدم 240- 300 مج\دل أعلى من المعدل الطبيعي بكثير وقد يكون علامة على عدم ضبط معدل الجلوكوز في الجسم بشكل صحيح ويفضل الحصول على استشارة طبية.

معدل السكر في الدم 300 مج\دل أو أكثر ويعد مرتفعًا للغاية ولابد من مساعدة طبية سريعة وفورية.

معدل السكر الطبيعي عند الأطفال أقل من 12 عام

عند الصيام : 70-130 مجم/ديسيلتر

قبل تناول وجبة الطعام : 70-130 مجم/ديسيلتر

بعد تناول الطعام بساعة أو ساعتين اقل من 180 مجم/ديسيلتر

عوامل تؤثر على مستوى السكر في الدم

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على مستوى السكر في الدم على مدار اليوم:

نوع الطعام المستهلك، وكميته، ووقت تناوله.

النشاط البدني.

الأدوية.

حالات طبية معينة.

العمر.

الضغط العصبى والتوتر.

جفاف الجسم.

الإصابة بالمرض.

فترات الحيض.

شرب الكحول.

أعراض مرض السكر

كثرة التبول

العطش الشديد

الجوع الشديد

تنميل الأطراف

صعوبة في التئام الجروح

الإجهاد الشديد

ضبابية في النظر

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض فينصح بإجراء تحليل سكر الدم مع مقدمين الرعاية الصحية.

كيف تحافظ على نسبة السكر الطبيعي في جسمك؟

ينصح بإتباع هذه النصائح للحفاظ على معدلات السكر الطبيعية بالنسبة لمرضى السكري أو الأشخاص العاديين ومنها التالي:

ينصح بتناول وجبات الطعام في وقتها المحدد وذلك لأن الامتناع عن تناول الوجبات لفترات طويلة قد يسبب فرط استهلاك الطعام وتعزيز الشهية لدى الأشخاص.

تجنب الإكثار من تناول المشروبات أو الأطعمة المحلاة أو التي تحتوي على السكريات المضافة بصورة عامة.

الإكثار من تناول الفاكهة بدلًا من شرب العصائر لأنها تعزز حركة الأمعاء وتقوي جدرانها.

تناول المصادر الجيدة للكربوهيدرات و ضبط الكميات التي يتم تناولها ومن الأطعمة المهمة ما يلي، الأرز البني والبطاطا الحلوة والشوفان وخبز القمح والحمص والعدس.

ممارسة التمارين الرياضية فهي تجعل جسم مريض السكري أكثر حساسية للأنسولين وتساعد في المحافظة على ثبات مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

المصدر : موقع healthline

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