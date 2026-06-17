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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ممنوع لمرضى السكر.. فوائد البطيخ وأضراره

فوائد البطيخ واضراره
فوائد البطيخ واضراره
رشا عوني

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، يفضل الجميع تناول البطيخ خلال ساعات النهار، حيث يعد البطيخ فاكهة الصيف الأولى المحببة للكبار والصغار، والذي يمنح الجسم ترطيب هائل، وهناك العديد من فوائد البطيخ لكن عند تناوله باعتدال، وكذلك هناك أضرار البطيخ خاصة لمرضى السكري عند الإفراط في تناوله.

يستعرض معكم موقع صدى البلد فوائد البطيخ وأضراره، بحسب موقع WEBTEB و موقع HEALTHLINE الطبي .. 

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فوائد البطيخ

تُعدّ فاكهة البطيخ غنية بالعناصر الغذائية، وخالية من الدهون، ومنخفضة السعرات الحرارية، فهو غني بفيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، والليكوبين، ومضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية. 

و يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وفي فصل الصيف، يُساعد تناول البطيخ على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويُحسّن الدورة الدموية والهضم في ظلّ الحرارة الشديدة.

البطيخ مرطب مثالي للجسم

إذا كنت تواجه صعوبة في شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، فإن البطيخ يعتبر من خياراتك المثالية، فهو يحتوي على حوالي 92% من الماء، مما يجعله من أكثر الفواكه ترطيبًا، كما يغنيك عن تناول العصائر المليئة بالأصباغ والسكريات الضارة والمشروبات الغازية نظراً لامكانية تناوله مع الوجبات الرئيسية.

فوائد البطيخ للقلب 


البطيخ مفيد لمرضى الضغط، فهو يحتوي على مركبات تُحفز ارتخاء وتوسّع الأوعية الدموية، مثل الأرجنين والسيترولين (بالإنجليزية: Citrulline)، وقد أكدت ذلك دراسة حديثة، حيث ساعد تناول مكملات البطيخ يوميًا على خفض قراءات ضغط الدم الانقباضي بمقدار 10.55 ملم زئبقي والانبساطي بمقدار 5.22 ملم زئبقي

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فوائد البطيخ للكلى

من فوائد اكل البطيخ أنه يساعد على طرد السموم وتقليل احتباس السوائل في الجسم مما يساهم على تنظيف الكلى بشكل طبيعي. كما يساعد بتقليل الجهد على الكلى بسبب قلة احتوائه على البروتينات والصوديوم وكثرة احتوائه على الماء. 

فوائد البطيخ للعضلات

إذا كنت نشيط وملتزم بممارسة التمارين الرياضية، يمكن للبطيخ أن يساعد على دعم صحتك العضلية لأنه يحتوي على السيترولين، وهو حمض أميني قد يقلل من ألم العضلات ويحسن الدورة الدموية. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب عصير البطيخ بعد ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العضلات وتحسين الأداء .

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هل البطيخ مفيد للبشرة؟

يحتوي البطيخ على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، مثل: 

فيتامين ج:
يحفز فيتامين ج إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يمنحك بشرة مشدودة وأكثر شبابًا.

الليكوبين:
يحمي البشرة من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، ولكن هذا لا يُغنيك عن استخدام واقي الشمس.

فيتامين أ:
يُمكن أن يُحفّز فيتامين أ عملية الخلايا في الجلد وتجديدها

هل البطيخ يرفع السكري؟

نعم؛ لأنّ البطيخ يحتوي على السكريات الطبيعية، ولكن يُسمح لمريض السكري تناوله باعتدال (كوب واحد فقط)، كما يُوصى بتناول البطيخ مع أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل المكسرات أو التفاح، فهذا يُقلل تأثيره على سكر الدم بشكلٍ كبير.

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فوائد البطيخ للمعدة

ترطيب المعدة: 

يتكون البطيخ بنسبة 90٪ من الماء، وبالتالي يعتبر خيارً ممتازً لترطيب الجسم والمعدة، ويمكن أن يساعد في تجنب الجفاف والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

 كما أنه من المهم الحصول على كمية كافية من السوائل لتليين المعدة والوقاية من الإمساك.


تعزيز عملية الهضم

 يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الألياف، مما يعزز عملية الهضم ويحسن حركة الأمعاء، حيث أن الألياف تلعب دورًا هامًا في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.


الشعور بالشبع لساعات طويلة

 توفر هذه الفاكهة إحساسًا بالشبع لفترات أطول، وبالتالي الراحة في المعدة.
 

دعم صحة الجهاز الهضمي

توفير نسب جيدة من الفيتامينات والمعادن المهمة للمعدة، حيث يحتوي البطيخ على فيتامينات ومعادن مهمة، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، وبعض العناصر الأخرى، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز الهضمي والمعدة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميا؟

أضرار البطيخ 

البطيخ فاكهة صيفية مرطبة، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال، وكذلك ارتفاعاً في سكر الدم (خاصة لمرضى السكري)، ومشاكل لمرضى الكلى لتراكم البوتاسيوم. 

ويُنصح الأصحاء بتناول حصة معتدلة تعادل كوبين يومياً. 

أضرار البطيخ على مرض السكر


البطيخ غني بالسكر، كما أنه يمتلك مؤشرًا جلايسيميًّا مرتفعًا، لذا قد يؤدي تناول البطيخ لإحداث ارتفاع في مستويات سكر الدم، مما قد يحفز نشأة مضاعفات محتملة للمرضى المصابين بالسكري، لا سيما عند:

-أكل كميات كبيرة من لب البطيخ في هيئته الصلبة الطازجة. 
-شرب عصير البطيخ، فهذا العصير قليل الألياف على عكس اللب الصلب، مما قد يجعل عملية امتصاص السكر من العصير أكثر سهولة مقارنة بعملية امتصاصه من اللب الصلب.


بسبب مضاعفاته المحتملة المتعلقة بمرض السكري، توصى الحوامل بتجنب تناول البطيخ بإفراط، نظرًا لأن تناوله قد يحفز الإصابة بسكري الحمل. 

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