“داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي”.. تفاصيل عرض جديد لـ فرح الديباني

تخوض الفنانة فرح الديباني مغنية الأوبرا العالمية، تجربة فنية جديدة من خلال عرض غنائي يحمل عنوان “داليدا.. الأغنية التي لا تنتهي”.



العرض المنتظر يقدم تحت إشراف المخرج خيري بشارة، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية في القاهرة، وسوف يعقد مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين المقبل لكشف تفاصيل المشروع.

تعقد فعاليات الكشف عن تفاصيل هذا المشروع الغنائي، بما يشمل فريق العمل وخطة تقديم العرض وموعد انطلاقه وأبرز محطاته، خلال مؤتمر صحفي مقرر يوم 20 يوليو الجاري، بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي في مصر إيريك شوفالييه.

يأتي هذا العرض تكريمًا لمسيرة الفنانة العالمية داليدا، إحدى أبرز الأيقونات في تاريخ الغناء، إذ يستعيد أبرز محطات مشوارها الفني، ويقدّم أعمالها الخالدة برؤية فنية معاصرة، في إطار تعاون ثقافي يجمع بين مصر وفرنسا.