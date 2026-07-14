حريق محدود بموقع إنشاء كوبري البصرة غرب الإسكندرية

شهد موقع إنشاء كوبري البصرة بمنطقة غرب الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق محدود داخل أحد أجزاء المشروع، ما استدعى تحركًا سريعًا من قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع البلاغ.

وتلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل موقع الأعمال، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها خلال وقت قصير، قبل امتدادها إلى أي مناطق أو منشآت مجاورة.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع النيران وتقدير حجم التلفيات إن وجدت.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سلامة الموقع الإنشائي واستمرار تنفيذ المشروع بصورة طبيعية بعد انتهاء أعمال الإطفاء.