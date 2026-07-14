ذا أثلتيك يكشف ترتيب أفضل 50 لاعبا في كأس العالم حتى الآن

كشف موقع ذا أثلتيك عن ترتيب أفضل 50 لاعبًا في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، وفقًا للمستويات التي قدمها اللاعبون خلال منافسات البطولة، والتأثير الذي تركوه مع منتخباتهم.

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من نجوم المنتخبات الكبرى، حيث تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي الترتيب، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب بلاده، بينما جاءت أسماء بارزة ضمن المراكز الأولى مثل كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.

وجاء ترتيب أبرز 10 لاعبين في قائمة ذا أثلتيك كالتالي:

1- ليونيل ميسي

2- كيليان مبابي

3- جود بيلينجهام

4- فينيسيوس جونيور

5- إيرلينج هالاند

6- بوكايو ساكا

7- رافينيا

8- بيدري

9- برونو فيرنانديز

10- هاري كين

وأكد الموقع أن التقييم يعتمد على الأداء الفردي للاعبين، ومدى تأثيرهم في نتائج منتخباتهم خلال مشوار كأس العالم، مع إمكانية تغير الترتيب مع اقتراب البطولة من أدوارها النهائية.