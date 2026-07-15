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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق بعد تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم: «بلعت فرنسا»

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
سارة عبد الله

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على انستجرام: "إسبانيا بلعت فرنسا وبصراحة بقى يستاهلوا. وبعدين جدعان وآخر مرة ادوني الفيزا مدة كويسة علشان كده ربنا كرمهم.. فرصة بقى أبارك لهم وأشكرهم يارب يكسبوا المونديال".

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 26، بعدما سدد ميكيل أويارزابال كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى.

وأضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من داني أولمو إلى بيدرو، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62، سجل لامين يامال الهدف الثالث لإسبانيا، بعدما انطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

ابراهيم فايق كأس العالم اسبانيا

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