سقوط مسيرة مجهولة الهوية داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرة مسيّـ،ـرة "مجهولة الهوية" سقطت داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن العراق لن يكون منطلقاً لاستهداف أيّ دولة من دول الجوار وغيرها، مشددة في الوقت نفسه على وجوب احترام سيادة البلد وأمنه واستقراره.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن مقر قيادة العمليات المشتركة شهد اجتماعاً أمنياً ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعدداً من القادة الأمنيين ورؤساء الوكالات والدوائر الأمنية والاستخبارية، فضلاً عن حضور القادة المعنيين من وزارتي الدفاع والداخلية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وأضافت أن المجتمعين ناقشوا سبل الحفاظ على المكتسبات الأمنية، والسيطرة على القواطع، وتأمين الأهداف الحيوية والحدود الدولية مع دول الجوار، وحماية البعثات الدبلوماسية.
وشدد المجتمعون على "أهمية التعامل بحزم مع أيّ محاولةٍ لخلط الأوراق، أو تعكير صفو الأمن الداخلي، أو الإساءة إلى علاقة العراق بجيرانه ومحيطه".