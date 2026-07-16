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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة لقاء يوسف شعبان والشعراوي وعدد زيجاته

يوسف شعبان
يوسف شعبان
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان يوسف شعبان والذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربي.

ولد يوسف شعبان عام1936 في محافظة القاهرة وحي شبرا ، وكان الابن الأكبر لأربعة أشقاء غيره، والده كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية ، وقد كان له تأثير كبير على نشأته الثقافية وكان يجلب له الجرائد والمجلات يوميا ، ما شكل وجدانه الفني بحسب وصفه.

مسيرة يوسف شعبان الفنية 

وقدم يوسف شعبان ، على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة.

وكان والد يوسف شعبان يرغب في أن يكون رجل دين، ويلتحق بالأزهر بحسب وصفه في لقاء له مع برنامج واحد من الناس، لكن والدته أصرت على التحاقه بالثانوية العامة ودخوله الجامعة.

بدأ يوسف شعبان مسيرته السينمائية عام 1958 في فيلم «سهم الله»، ثم توالت أعماله السينمائية التي جاوزت 133 فيلماً سينمائياً.

لاقى في بداياته السينمائية منافسة قوية و شريفة من أبرز نجوم فترة الستينات وهم رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، وكمال الشناوي، وشكري سرحان، وحسن يوسف، ثم رشح لفيلم معبودة الجماهير ، الا ان اسمه لم يلق قبولا لدى بطل العمل عبد الحليم حافظ ، ولكن شادية دعمت هذا الترشيح ، وتعاقد علي الفيلم .

بدأ يوسف شعبان مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 1963، وقدم أكثر من 130 مسلسلاً، أبرزها: العائلة والناس، انتقام امرأة، الشهد والدموع، الوتد، عيلة الدوغري، لحظة ضعف، رأفت الهجان وتألق به بشكل بارع في أدائه لشخصية ضابط المخابرات "محسن ممتاز"، محمد رسول الله إلى العالم، المكان المقصود، أعمال رجال، التوأم، ضد التيار، أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، الضوء الشارد، المال والبنون والمشاركة بالجزء الخامس من «ليالي الحلمية» والجزء الأول من مسلسل حول «السيرة الهلالية» بنفس العنوان وغيرها من الأعمال.

زيجات يوسف شعبان

تزوج يوسف شعبان من الفنانة ليلى طاهر، واستمر زواجهما 4 سنوات. وبعدها تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد الأول أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء. آخر زوجاته كانت سيدة كويتية تُدعى إيمان خالد الشريعان، وأنجبت له زينب ومراد.

مقابلة يوسف شعبان والشعراوي

وكان هناك موقف جمع بين يوسف شعبان والشيخ الشعراوى كشف عنه يوسف فى إحدى لقاءاته السابقة حيث أوضح يوسف شعبان أنه كان يشارك في عرض مسرحية "دماء على ستار الكعبة" بالمسرح القومي، وفي أحد الأيام كان يجمعه مشهد مع الفنانة سميحة أيوب والفنان الراحل إبراهيم الشامي، وكان لا يتحدث في المشهد وبدأ في تأمل الجمهور ولمح الشيخ الشعراوي جالسًا في الصف الأول، وهو ما أصابه بالذهول للوهلة الأولى، خاصة أن هذه الفترة كانت تشهد جدل حول تحريم الفن واعتزال عدد من الفنانات.

وأضاف أنه عقب انتهاء العرض ذهب مع أبطال المسرحية للترحيب بالشيخ الشعراوي، وسأله هل يعتبر الفن حلال أم حرام؟، وأجابه بأن ما يقدموه في مسرحية "ستار على دماء الكعبة" هو فن جيد وهادف ويعرف الجمهور الصواب والخطأ، لكن في المقابل هناك فن يثير الغرائز ويحرض على الشرور.

وأشار يوسف شعبان إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي شبه التمثيل بالسكين، له أكثر من استخدام، يمكن أن تعود بالنفع أو الضرر، وكانت تلك الإجابة كافية بالنسبة له.

وأكد شعبان أن إجابة الشيخ الشعراوي لم تغير من قناعاته عن الفن، لأنه يرى نفسه دائمًا يقدم فنا هادفا، ويتعامل معه كرسالة تلي رسالات الرسل، يحرض على الخير، وهو مضمون الرسالات السماوية.

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