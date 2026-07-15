خلافات فى العمل.. القبض على المتهم بالتشهير بسيدة ونجلها ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه ووالدته بالسب والتشهير بها عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى ببورسعيد.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة بورفؤاد)، وبسؤاله قرر بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى على والدته بالسب والتهديد لخلافات بينهما لسابقة رفضها مشاركته فى محل تجارى.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات سابقة بينه وبين الشاكى ووالدته حول العمل فى تجارة الأسماك وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









