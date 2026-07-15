بيطلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وقائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بأحد المواقف بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (موظف بمشروع محطات الركاب والانتظار- مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 9 الجارى وأثناء مباشرته أعمال تنظيم السيارات بموقف محطة مصر بدائرة قسم شرطة العطارين ورد إليه شكاوى عدد من المواطنين بتضررهم من سائق سيارة ميكروباص لطلبه تحصيل أجرة أزيد من المقررة ، ولدى توجهه إليه قام الأخير بالتعدى عليه بالسب على النحو الظاهر بالمقطع.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو "بدون رخصة تسيير" ، وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق- لا يحمل رخصة قيادة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.