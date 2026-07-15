السيطرة على حريق بمحول كهرباء في الإسكندرية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم، في إخماد حريق اندلع داخل أحد محولات الكهرباء بمنطقة البيطاش غرب المحافظة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من محول كهرباء بالمنطقة، لتتحرك على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وباشر رجال الإطفاء أعمال السيطرة على الحريق، حيث تمكنوا من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة، قبل إخمادها بشكل كامل في وقت قصير.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم فصل التيار الكهربائي عن المحول لحين الانتهاء من أعمال الفحص الفني والتأكد من سلامة الموقع، مع تأمين محيط الحريق بالكامل.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المواطنين، فيما بدأت الجهات المختصة حصر التلفيات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل فرق الكهرباء أعمالها لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة تشغيل المحول وفق الضوابط الفنية، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر سكان المنطقة بالخدمة.