كنا الاقرب لنصف النهائي.. إبراهيم عبدالجواد: مفيش منتخب لعب قدام الأرجنتين زي مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن منتخب مصر كان قريبًا من مواصلة مشواره التاريخي في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه أمام منتخب الأرجنتين كان كافيًا للوصول إلى الدور نصف النهائي.

وقال عبدالجواد، خلال برنامجه ملعب ON: "نفس السيناريو بالحرف.. مش معقول يا جماعة اللي بيحصل.. وبيكفورد النهاردة صد تصديات إعجازية، بس هي هي نفس الكلاحة الكروية والاستفزاز".

وأضاف: "الفريقان اللي وصلوا للنهائي، أنت تعادلت مع واحد منهم وقدمت مباراة عالمية أمام الآخر وعلمت عليهم. لو كنا عدينا الأرجنتين، والله كان زماننا على الأقل في نصف النهائي".

وتابع: "مفيش فريق لعب قدام الأرجنتين بالشكل اللي مصر لعبت به، وكان من الممكن نكون في نصف النهائي".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.