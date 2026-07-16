نجم الأرجنتين بعد الفوز على إنجلترا: ميسي رسم الخطة.. ونفذناها بالحرف

كشف إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، عن جانب من التحضيرات الفنية التي سبقت مواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاتفاق مع قائد المنتخب ليونيل ميسي كان له دور مهم في تحقيق الفوز.

وقال فيرنانديز، في تصريحات صحفية: "تحدثنا أمس قليلًا مع ميسي، واتفقنا على أن نلعب بأسلوب المواجهات الفردية".

وأضاف: "أعتقد أننا من الناحية التكتيكية كنا الأفضل طوال مجريات المباراة، ونجحنا في تنفيذ ما خططنا له داخل الملعب بالحرف".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الحالية من المونديال.