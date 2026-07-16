قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تداول امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء قبل توزيعها بلجان الثانوية العامة
الجيش الإيراني: استهدفنا عدة منشآت ومنظومات باتريوت أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى
هنادي مهنا لـ«صدى البلد»: كسرت رهبة المسرح لأول مرة.. والعمل مع هشام ماجد شرف كبير | حوار
توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة وتفتيشهم قبل امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء
إصابتان وتدمير 3 منازل في غارات إسرائيلية على وسط غزة
وجه له رسالة.. ميسي يحمل قميص مارادونا بعد المباراة
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء توضح
في ختام ماراثون الثانوية العامة|وزير التعليم يتابع وصول الأسئلة ويراقب اللجان
محمد مراد: حسام وإبراهيم حسن تعرضا لضغوط هائلة.. والنتائج أسكتت الجميع
إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم .. الطلاب يؤدون الأحياء والرياضيات والإحصاء
انقسام ديمقراطي حول إسرائيل.. 100 نائب أمريكي يؤيدون وقف المساعدات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأرجنتين بعد الفوز على إنجلترا: ميسي رسم الخطة.. ونفذناها بالحرف

الأرجنتين وانجلترا
الأرجنتين وانجلترا
محمد بدران

كشف إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، عن جانب من التحضيرات الفنية التي سبقت مواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الاتفاق مع قائد المنتخب ليونيل ميسي كان له دور مهم في تحقيق الفوز.

وقال فيرنانديز، في تصريحات صحفية: "تحدثنا أمس قليلًا مع ميسي، واتفقنا على أن نلعب بأسلوب المواجهات الفردية".

وأضاف: "أعتقد أننا من الناحية التكتيكية كنا الأفضل طوال مجريات المباراة، ونجحنا في تنفيذ ما خططنا له داخل الملعب بالحرف".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الحالية من المونديال.

الأرجنتين انجلترا كأس العالم نهائي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

زيزو

24 ساعة نارية في الكرة المصرية.. اعتزال نجوم وقرار يهز الزمالك وزيزو

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

ممدوح عباس

ممدوح عباس يثير الجدل: بر الوالدين قد يدمر سمعتك

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

ترشيحاتنا

جامعة الزقازيق

4.5 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية.. حصاد مستشفيات جامعة الزقازيق خلال العام المالي 2025 /2026

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. اكتشف برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة العاصمة

البابا تواضروس

البابا تواضروس من الإسكندرية: «الاتكال على الله» يبدأ بتسليم القلب.. ويكرّم أوائل الشهادة الإعدادية| صور

بالصور

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد