أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. حديد عز يقترب من 40 ألف جنيه والطن يبدأ من 38.2 ألف

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية، اليوم الخميس 16 يوليو 2026، حالة من التباين، مع استقرار أسعار الحديد عند مستويات مرتفعة نسبيًا، فيما واصلت أسعار الأسمنت اختلافها بحسب النوع والشركة المنتجة، وسط متابعة مستمرة من شركات المقاولات والمستهلكين لحركة السوق.

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وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38,234.8 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 37.5 ألف جنيه و40 ألف جنيه للطن، وفقًا لآخر القوائم السعرية المعلنة.



أسعار الحديد



سجل سعر طن حديد عز نحو 39,904 جنيهات، فيما بلغ سعر حديد بشاي 39,500 جنيه للطن.

كما سجل حديد العتال 39,500 جنيه، ووصل سعر حديد المراكبي إلى 39,400 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله حديد المصريين.

وسجل حديد الكومي نحو 38,500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد المعادي 38,400 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت



تباينت أسعار الأسمنت باختلاف الأنواع، حيث سجل الأسمنت الأبيض أعلى سعر عند 6,400 جنيه للطن، فيما بلغ أقل سعر 5,450 جنيهًا، ووصل متوسط السعر إلى 5,890 جنيهًا.

أما الأسمنت البورتلاندي العادي فسجل أعلى سعر 4,130 جنيهًا للطن، وأقل سعر 3,400 جنيه، بينما بلغ متوسط السعر 3,779 جنيهًا.

وسجل الأسمنت المخلوط أعلى سعر عند 3,500 جنيه للطن، فيما بلغ أقل سعر 2,800 جنيه، بمتوسط سعر وصل إلى 3,061 جنيهًا للطن.



ترقب السوق



تواصل أسعار مواد البناء تحركاتها وفقًا لعدة عوامل، أبرزها أسعار الخامات عالميًا، وحجم الطلب في السوق المحلية، وتكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

ويترقب المتعاملون في قطاع التشييد والبناء أي تغيرات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، وما يترتب عليها من تغير في معدلات الطلب على مواد البناء.