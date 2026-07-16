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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس البورصة يبحث مع أمين اتحاد أسواق المال التعاون مع البورصات العربية

رئيس البورصة
رئيس البورصة
أ ش أ

 بحث رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، والأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية فادي قنصو، تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين البورصة المصرية واتحاد أسواق المال العربية، بما يدعم جهود تطوير أسواق المال العربية وتعزيز تكاملها مع الأسواق الإقليمية والدولية.

‎وتناول اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون مع البورصات العربية من خلال الاتحاد، بما يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، ودعم مبادرات تطوير الأسواق، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة البنية التحتية لأسواق رأس المال، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق العربية للاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ تنافسيتها على المستوى الدولي.

‎كما ناقش الجانبان المستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على أداء أسواق المال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بشأن التطورات التنظيمية والتكنولوجية والاتجاهات العالمية المؤثرة في صناعة أسواق المال، بما يعزز قدرة الأسواق العربية على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الناشئة.

‎وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لدعم التكامل بين أسواق المال العربية، وتعزيز الحضور على الساحة المالية الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات الاستثمار إلى المنطقة.

رئيس البورصة المصرية أسواق المال

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