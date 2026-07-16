صادر من وزير الحرب.. قرار أمريكي يفرض على جنود الجيش فحص هرمون الذكورة

فرض وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث فحوص سنوية إلزامية لقياس مستويات هرمون التستوستيرون لدى الجنود ممن أعمارهم 30 عاما وأكثر.

ووفق تقارير أمريكية ، فقذ بيًن هيجسيث أن الهدف من هذه المبادرة هو مكافحة نقص التستوستيرون الذي قد يؤثر سلبا على الصحة العامة والقدرات القتالية للجنود.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات قد تؤدي إلى تقديم علاج بديل بالتستوستيرون للجنود الذين تثبت إصابتهم بنقص في هذا الهرمون، بهدف ضمان حصولهم على المستويات المناسبة التي تمكنهم من العمل بأقصى أداء لديهم.

وفي رسالة مصورة له ذكر هيجسيث : "لأنه من الثابت علميا أنه مع تقدمنا في العمر، غالبا ما تنخفض مستويات التستوستيرون بشكل طبيعي ولذا فإن الفحوصات ستصبح جزءا من الاختبارات الطبية السنوية للجنود الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأكثر.

كما اتاح الوزير الأمريكي حرية الإختيار للجنود لقبول العلاج الهرموني البديل بشكل طوعي إذا تم تشخيصهم بانخفاض المستويات.

ولفت الوزير هيجست إلى أنه يمكن للجنود الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً طلب إجراء الفحص إذا رغبوا في ذلك.