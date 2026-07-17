برج القوس| حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2026.. صعوبات في العمل

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 17 يوليو 2026على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 17 يوليو 2026

قد لا يكون هذا اليوم مناسبًا لتحقيق رغباتك، عليك تجنب اتخاذ أي قرارات مصيرية أو تأجيلها إلى وقت لاحق، كن أكثر إيجابية في تعاملك مع الأمور، حافظ دائمًا على نظرة متفائلة، وستسير الأمور كما تتمنى

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

لن يُقدّر عملك الجيد رغم الجهد الذي تبذله، وهذا سيقلقك، كما ستواجه صعوبات في العمل

توقعات برج القوس في الحب والعلاقات

تميل إلى التصرف بتقلبات مزاجية بعض الشيء، عليك تجنب ذلك وإسعاد شريكك

توقعات برج القوس ماليا

قد لا يكون لديك مجال كبير لجمع الثروة، قد لا يحالفك الحظ في هذا اليوم

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

هناك احتمالية للإصابة بنزلة برد وسعال جاف،يجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات الباردة