مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء: متابعة يومية لتحسين الأداء والخدمات

أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الدكتور محمد عبد الهادي، أن المتابعة اليومية والدورية تمثل أحد أهم أدوات تحسين الأداء المؤسسي، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، وتطبيق السياسات التشغيلية المعتمدة، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي بين جميع الإدارات والمنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم/الخميس/ مع مديري الإدارات الفنية بالفرع - عبر تقنية الاتصال المرئي - بين مقري الفرع بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على معدلات الأداء ومناقشة مستجدات التشغيل بمختلف القطاعات.

واستهل الدكتور عبد الهادي الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء التشغيلية، وضرورة تكامل الجهود بين الإدارات الفنية بما يضمن انتظام تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة والجودة المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمنتفعين.

واستعرض الاجتماع موقف العمل داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب مراجعة نسب التردد على المنشآت، ومؤشرات التشغيل، وخطط تحسين الأداء، ومناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه فرق العمل ووضع الحلول المناسبة لها بما يسهم في استمرارية تقديم الخدمة دون معوقات.

ووجه مدير الفرع باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لمختلف الإدارات والمنشآت الصحية، وسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة، مع تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الهيئة في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.