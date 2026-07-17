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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استقبال خاص في العاصمة الإدارية.. وزير النقل يقرر تكريم السيدة ليلى حسن بعد موقفها الوطني

وزير النقل المهندس كامل الوزير
وزير النقل المهندس كامل الوزير
حسام الفقي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، اتصالا هاتفيا بالمواطنة ليلى حسن، المقيمة بمحافظة أسوان، أعرب خلاله عن خالص شكره وتقديره لما أبدته من شجاعة ومسؤولية وطنية، بعدما تصدت لمجموعة من الصبية أثناء قيامهم برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة، ما يجسد أسمى معاني الوعي المجتمعي والانتماء الوطني، ويسهم في حماية أرواح الركاب والحفاظ على الممتلكات العامة.

موقف وطني نبيل 

وأعرب الوزير -وفقا لبيان وزارة النقل الخميس- عن فخره واعتزازه بما قامت به السيدة ليلى من موقف وطني نبيل يعكس قدرا كبيرا من الوعي والمسؤولية والإيجابية.

وأكد وزير النقل، خلال الاتصال الهاتفي، أن السيدة ليلى حسن تمثل نموذجا أصيلا للمواطنة المصرية، وتجسد الصورة المشرفة للمرأة المصرية العظيمة، مشيرا إلى أن موقفها يعكس أصالة الأمهات المصريات اللاتي يحرصن دائما على حماية الممتلكات العامة التي تخدم أبناء الشعب المصري.

وأضاف الوزير أن ما قامت به السيدة ليلى لم يكن مجرد تصرف عفوي، وإنما نموذج عملي للمواطنة الإيجابية والانتماء الحقيقي للوطن، ورسالة مهمة تؤكد أن الحفاظ على الممتلكات العامة وصون أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

وأشار الوزير إلى أنه سيستقبل السيدة ليلى منتصف الأسبوع المقبل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة لتكريمها، تقديرا لموقفها الوطني المشرف، واعتزازا بما قدمته من نموذج يحتذى به في المسئولية المجتمعية والانتماء للوطن.

من جانبها، أعربت السيدة ليلى حسن عن بالغ سعادتها واعتزازها بالاتصال الهاتفي من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدة أن ما قامت به واجب وطني خالص، وأن القطار ملك لكل المصريين، وأن الحفاظ عليه وعلى سلامة ركابه مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن مصري.


 

وزير النقل المهندس كامل الوزير ليلى حسن محافظة أسوان

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