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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ القاهرة يقود جولة مفاجئة بشارع أحمد زكي ويوجه بإجراءات حاسمة ضد مخالفات الميكروباص

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر
أ ش أ

قاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بشارع أحمد زكى، الواقع بنطاق أحياء دار السلام والمعادي والبساتين، لمتابعة مستوى الانضباط بالشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتأكد من انتظام الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد عدد من سيارات الميكروباص المخالفة بسبب الوقوف العشوائي وعدم الالتزام بالمواقف الحضارية التي أقامتها الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية سيارة ميكروباص غير ملتزمة.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته لرجال المرور بسحب اللوحات المعدنية للسيارات المتوقفة بنهر الطريق بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها، مع المنع النهائي للانتظار الخاطئ بطول شارع أحمد زكى، وتكثيف التواجد المروري لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدسات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر استمرار المتابعة الميدانية لفرض الانضباط، مشددًا على رؤساء أحياء دار السلام والمعادي والبساتين بالتواجد الميداني اليومى ومتابعة إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة الأرصفة والرصف، واستبدال البلدورات التالفة، وزيادة أعمال التشجير، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لشارع أحمد زكى، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة إزالة جميع إشغالات وتعديات المقاهي المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضمان عدم عودة أي مظاهر عشوائية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن تقييم أداء القيادات التنفيذية سيكون وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.

وخلال الجولة، حرص الدكتور إبراهيم صابر على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على حق المواطن في رصيف آمن وشارع نظيف ومنظم، وتحقيق السيولة المرورية وإبراز المظهر الحضاري للعاصمة.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شارع أحمد زكى

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