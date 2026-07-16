الأحد المقبل.. لقاءات مكثفة لوزير الخارجية في العلمين

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يعقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأحد المقبل بمدينة العلمين ، سلسلة من اللقاءات المكثفة.

ويستهل الوزير عبد العاطي اللقاءات بمقابلة مع مسعد بولس المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، يعقبها مباحثات مع محي الدين سالم، وزير خارجية السودان.

كما سيُعقد فى اليوم نفسه اجتماعاً ثلاثياً يضم مصر والولايات المتحدة والصومال.

وسيجرى وزير الخارجية مقابلة مع عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية الصومال، وأخرى مع عثمان صالح، وزير خارجية اريتريا.

ومن المقرر أن يلتئم اجتماع تشاوري إقليمي يضم مصر والولايات المتحدة والسودان وإريتريا.