خبير: الآباء والأمهات يدفعون ثمن فشل زيجات الأبناء.. وهذا مفتاح الاستقرار

أكد المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، أن الآباء والأمهات هم الأكثر تضررًا عند فشل الحياة الزوجية للأبناء، موضحًا أن آثار الطلاق لا تتوقف عند الزوجين، وإنما تمتد لتؤثر نفسيًا واجتماعيًا على جميع أفراد الأسرة.

مكاتب الاستشارات الأسرية

وأوضح ميزار، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العديد من الآباء والأمهات يلجأون إلى مكاتب الاستشارات الأسرية بعد انهيار زيجات أبنائهم، نتيجة الضغوط النفسية والمعنوية التي يتحملونها، إلى جانب ما ينعكس على الأبناء والأحفاد من تداعيات الانفصال.

اختيار شريك الحياة

وأشار إلى أن مشاركة الوالدين في اختيار شريك الحياة يجب أن تكون في إطار النصح والمشورة، دون فرض أو إجبار، مؤكدًا أن هذا النهج يساعد على بناء حياة زوجية أكثر استقرارًا، ويحد من فرص وقوع الخلافات والانفصال.

وأضاف الاستشاري الأسري أن نصيحة الوالدين تنبع من خبرتهما وحرصهما على مصلحة أبنائهما، مشددًا على أن نجاح الحياة الزوجية يعتمد على التفاهم بين الزوجين، مع وجود دور داعم للأسرة يقوم على الحوار والتشاور، وليس التدخل أو فرض القرارات، بما يعزز فرص استمرار العلاقة الأسرية واستقرارها.