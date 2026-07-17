الإسماعيلية.. غلق وتشميع محال لبيع الخمور وإزالة اللافتات استجابة لشكاوى المواطنين

أصدر اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بغلق وتشميع عدد من محال بيع الخمور بشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد، مع إزالة الإعلانات واللافتات الخاصة بها، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن موقع هذه المحال، وحرصًا على الحفاظ على القيم الاجتماعية والدينية.



وأكد محافظ الإسماعيلية متابعة تنفيذ قرار الغلق والتشميع على الفور، مشددًا على استمرار غلق المحال لحين الانتهاء من مراجعة جميع الأوراق والتراخيص الخاصة بها، والتأكد من مدى قانونية موقفها ومطابقة موقعها للاشتراطات والضوابط المنظمة.



يأتي هذا القرار في إطار استجابة المحافظة لشكاوى المواطنين، والتأكيد على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام ومراعاة خصوصية المناطق السكنية والقيم المجتمعية.