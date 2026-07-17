قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الصينية: مزاعم ترامب بتدخل بكين في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
رغم فضائح كأس العالم.. أكثر من 200 دولة تؤيد إنفانتينو لولاية رابعة في الفيفا
«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟
شظايا داخل عربة VIP.. إصابة راكبة بعد رشق قطار بالحجارة في سوهاج
نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة مدوية.. كريم رمزي يكشف تحرك الأهلي لضم مهاجم أجنبي جديد

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي كريم رمزي عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مؤكدًا أن الصفقة ليست من بين الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "القاهرة": "هناك مهاجم أجنبي غير كل الأسماء المتداولة، وعندما سألنا داخل النادي الأهلي كان هناك تكتم كبير جدًا بشأنه، وقيل لنا إن المهاجم يأتي من خلال ياسين منصور، ولا أعرف هويته، لكن المعلومة الوحيدة التي وصلتني أنه قد يكون مفاجأة كبيرة."

وفي الوقت نفسه، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 20 أغسطس الجاري.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال مجموعة من التدريبات التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل خوض المنافسات الرسمية.

وبعد الفقرات البدنية، يواصل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية، بهدف تطبيق أسلوب اللعب الجديد، مع توجيه اللاعبين بشكل مستمر بشأن الأدوار المطلوبة داخل الملعب.

كما يحرص عموتة على عقد جلسات قصيرة مع اللاعبين خلال المران، لشرح بعض التفاصيل الفنية والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والانضباط خلال فترة الإعداد، في ظل سعيه لنقل أفكاره سريعًا إلى الفريق قبل المباريات الودية المقبلة.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية في ظل غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم، على أن يكتمل قوام الفريق خلال الأيام المقبلة.

الأهلي مهاجم الأهلي صفقات الاهلي مهاجم أجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

تنسيق الصف الأول الثانوي

دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد