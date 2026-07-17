صفقة مدوية.. كريم رمزي يكشف تحرك الأهلي لضم مهاجم أجنبي جديد

كشف الإعلامي كريم رمزي عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، مؤكدًا أن الصفقة ليست من بين الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "القاهرة": "هناك مهاجم أجنبي غير كل الأسماء المتداولة، وعندما سألنا داخل النادي الأهلي كان هناك تكتم كبير جدًا بشأنه، وقيل لنا إن المهاجم يأتي من خلال ياسين منصور، ولا أعرف هويته، لكن المعلومة الوحيدة التي وصلتني أنه قد يكون مفاجأة كبيرة."

وفي الوقت نفسه، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 20 أغسطس الجاري.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، من خلال مجموعة من التدريبات التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل خوض المنافسات الرسمية.

وبعد الفقرات البدنية، يواصل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية، بهدف تطبيق أسلوب اللعب الجديد، مع توجيه اللاعبين بشكل مستمر بشأن الأدوار المطلوبة داخل الملعب.

كما يحرص عموتة على عقد جلسات قصيرة مع اللاعبين خلال المران، لشرح بعض التفاصيل الفنية والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والانضباط خلال فترة الإعداد، في ظل سعيه لنقل أفكاره سريعًا إلى الفريق قبل المباريات الودية المقبلة.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية في ظل غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العالم، على أن يكتمل قوام الفريق خلال الأيام المقبلة.